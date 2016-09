Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - “Pure il ponte sullo stretto... Non ho parole... Non ci sono soldi per le pensioni, per il terremoto, per le case popolari, ma Renzi​ la spara grossa... Ormai siamo alle Renzivendite". Lo dice Mariastella Gelmini, vicecapogruppo vicario di Forza Italia alla Camera."Appuntiamoci in agenda la data del 4 dicembre -aggiunge- e diciamo no alle balle di questo governo"

