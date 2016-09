Ponte Messina: Crocetta, su opera no a posizioni ideologiche

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Sul Ponte sullo Stretto non si possono assumere posizione ideologiche con no preventivi. Se si sbloccherà l'iter non sarà certo la Regione siciliana a impedire la realizzazione dell'infrastruttura. Valuteremo i progetti sulla base della funzionalità, dell'impatto ambientale e della salvaguardia della bellezza di quell'area". A dirlo all'AdnKronos è stato il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, dopo l'apertura del premier Matteo Renzi sull'infrastruttura.E al sindaco di Messina, Renato Accorinti, per il quale l'opera sarebbe "tre chilometri di cemento in un deserto trasportistico", perché all'Isola "servono porti, aeroporti, strade e ferrovie" il governatore siciliano replica: "Nel Patto per il Sud abbiamo dato la precedenza proprio alle infrastrutture. Stiamo lavorando su questo fronte con grande impegno". Il ponte sullo Stretto d'altra parte è "un progetto bloccato da 10 anni", che non "può essere realizzata dall'oggi al domani. Quando accadrà la Sicilia sarà pronta".

Adnkronos