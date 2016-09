Ponte Messina: Brunetta, Renzi ridicolo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Forza Renzi, vai avanti così. Adesso ci provi con il Ponte sullo Stretto di Messina pur di non perdere il referendum. Ma non sei credibile, stai diventando una macchietta. Magari domani ci proporrai il raddoppio dell’Autostrada del Sole o magari pensioni a 2mila euro per tutti. Ma non è così che si governa, stai diventando ridicolo. Forza Renzi, continua così che il ‘no’ arriva al 60%”. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Tg2.

