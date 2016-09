Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Se io dovessi decidere le priorità, per me non sarebbe quella ma rilanciare il lavoro al Sud". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, a 'Di Martedì' a proposito del Ponte di Messina.

Adnkronos