Ponte Massina: Calderoli, ora Renzi prometterà anche voli per la Luna

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Come volevasi dimostrare Renzi, consapevole che i no al referendum sono in netto vantaggio, adesso le tenterà tutte pur di raggranellare anche un singolo voto in più, con promesse e offerte di ogni genere. Oggi per esempio ha rilanciato l'idea sempre verde del Ponte di Messina e il costruttore Salini, che ha quantificato in sei anni i tempi per realizzare l'opera, ha subito annunciato il suo sì al referendum, aggiungendo ovviamente che questa sua scelta referendaria nulla c'entra con il suddetto ponte, ci mancherebbe...". Lo afferma Roberto Calderoli, responsabile Organizzazione della Lega."E domani -aggiunge- Renzi cosa prometterà? I voli diretti per la Luna, così intascherà anche il sì dei vertici di Alitalia? A questo punto prepariamoci al peggio: chissà quali e quante mirabolanti 'marchette' infilerà nella legge di Stabilità il nostro prestigiatore di Rignano sull'Arno pur di strappare qualche altro voto favorevole alla sua pessima riforma".

Adnkronos