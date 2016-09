Pd: 8/10 iniziativa minoranza su Stabilità, 'Renzi pensa solo a referendum' (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - In Puglia, dicono nella minoranza, non c'è solo Massimo D'Alema che sta mobilitando il suo vecchio 'feudo' sul No. Anche Michele Emiliano si starebbe spendendo. In Campania c'è Enzo De Luca ma, si sottolinea, ieri alle due iniziative a Napoli con D'Alema c'era il tutto esaurito. "C'è un pezzo consistente dei nostri per il No", si spiega. Quanto alla Sicilia la situazione è piuttosto fluida anche perchè il prossimo anno ci saranno le regionali e i posizionamenti sul referendum risentono delle dinamiche elettorali. A quanto si riferisce, l'intenzione sarebbe quella di mettere da parte il governatore Crocetta e in pole per la successione ci sarebbero già il renziano Davide Faraone e Antonello Cracolici vicino ai Giovani Turchi. Ma Ncd potrebbe rivendicare la presidenza della regione in nome della alleanza di governo. Diverse partite che si intrecciano anche con quella del referendum.

