Pd: 8/10 iniziativa minoranza su Stabilità, 'Renzi pensa solo a referendum'

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Nessuna polemica sulla data. Gianni Cuperlo ci scherza su: "Sì, sì ho visto che il referendum si farà il 4 dicembre, ma di quale anno?...", ironizza in Transatlantico. Piuttosto la minoranza, bersaniana in questo caso, organizza la battaglia di qui a dicembre e il primo appuntamento è per l'8 ottobre a Roma. Non per parlare di riforme. Roberto Speranza e i parlamentari della sua area hanno invitato sindacati ed economisti a discutere della legge di Stabilità. "Il messaggio è che mentre Renzi inonda le tv dalla mattina alla sera con il referendum, noi parliamo di come va questo Paese visto che il premier si occupa di altro...", dicono nella minoranza. L'ufficializzazione del No va di pari passo. La mozione sull'Italicum, giudicata "all'acqua di rose", consente ai bersaniani di dire che l'ultima occasione per dare un segnale concreto sulla legge elettorale è stata sprecata e quindi la scelta del No va da sè. I parlamentari non faranno comitati ma l'attivismo sul territorio non manca. Al Sud soprattutto dove le cose, dicono, per il fronte del Sì sono più complicate.

