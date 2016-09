Palermo: processo Helg, giudici appello in Camera consiglio

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - I giudici della Corte d'Appello di Palermo sono entrati in camera di consiglio per emettere la sentenza del processo a carico di Roberto Helg, l'ex Presidente di Confcommercio Palermo ed ex vicepresidente della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino, arrestato un anno e mezzo fa mentre intascava una tangente da 100 mila euro. L'ex paladino dell'antimafia è agli arresti domiciliari, a causa dell'età avanzata. Fu lo stesso commerciante, Santi Palazzolo, a denunciare Helg e a farlo arrestare mentre incassava la mazzetta, 30 mila euro in contati e un assegno da 70 mila euro. Al termine della requisitoria, nei giorni scorsi, la Procura generale aveva chiesto la conferma della condanna a quattro anni e otto mesi di carcere nei confronti dell'ex presidente della Camera di Commercio di Palermo. La sentenza sarà emessa nel primo pomeriggio.

