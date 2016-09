Palermo: Corte appello conferma condanna Helg a 4 anni e 8 mesi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - La Corte d'appello di Palermo ha confermato al pena a 4 anni e 8 mesi di carcere per Roberto Helg, l'ex Presidente della Camera di commercio di Palermo ed ex vicepresidente Gesap, arrestato un anno fa mentre intascava una tangente da 100 mila euro. Secondo la vittima, Santi Palazzolo, che ha deciso di denunciare Helg, ex paladino dell'antimafia, l'ex Presidente della Camera di commercio avrebbe chiesto la mazzetta per mantenere, alle stesse condizioni degli anni passati, il suo spazio di pasticceria nello scalo di Punta Raisi. (segue)

Adnkronos