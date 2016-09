Olimpiadi: Cantone, mi preoccupa un no motivato da rischio corruzione

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Sulle Olimpiadi mi ero espresso in tempi non sospetti, è una scelta che la politica. Io ho sempre detto che mi preoccupa un 'no' che sia motivato solo dai rischi di corruzione. Il 'no' motivato per motivi economici è giustificabile, il 'no' motivato dal rischio di corruzione rischia di ingenerare l'idea di un paese che non ha la forza di liberarsi di questo cancro". Lo ha detto Raffaele Cantone, parlando del no di Virginia Raggi alla candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024.

Adnkronos