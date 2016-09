Migranti: M5S, non serve Fassino, materia è di Parlamento e Viminale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "La scelta di Fassino, alla ricerca di una poltrona dopo aver perso quella di sindaco di Torino, quale commissario per l'Immigrazione rivela, se ancora ce ne fosse bisogno, il caos in cui è precipitato il governo Renzi rispetto alla gestione dei flussi migratori". Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle Giuseppe Brescia, Vega Colonnese e Marialucia Lorefice, membri della commissione Cie-Cara. "L'invenzione strampalata di questa nuova carica -aggiungono- fa emergere per l'ennesima volta l'incompetenza di Alfano che forse è stato messo lì da Renzi come contropartita per tenere su il governo solo per avere la possibilità di trattare l'argomento immigrazione e prepararsi così il campo da candidato governatore per le prossime elezioni regionali siciliane". "Non possiamo far altro che ribadire la nostra posizione: non serve un commissario straordinario per affrontare la gestione dei flussi migratori, può e deve occuparsene il Parlamento e al ministero dell'Interno deve esserci gente capace di raggiungere l'importante intesa con i Comuni al fine di ampliare e potenziare gli Sprar. Fassino -concludono i deputati Cinquestelle- si cerchi un lavoro piuttosto che una poltrona e Alfano non usi i migranti per le elezioni in Regione Sicilia".

Adnkronos