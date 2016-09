Metalmeccanici: Uilm, confronto giunga a traguardo contratto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "La questione del Ccnl metalmeccanico si è rimessa sui binari giusti. Ora è bene che la fase del confronto tra le parti giunga al traguardo auspicato del rinnovo contrattuale". Lo si legge nell'editoriale di "Fabbrica Societa'", il giornale della Uilm nazionale rispetto all'incontro che si terrà domani mattina (alle 11) tra i sindacati metalmeccanici e Federmeccanica-Assistal. "La crescita- scrive Antonello Di Mario, direttore del giornale sindacale-può essere anche favorita dal ritorno a buone relazioni industriali, dal dialogo tra le parti sociali e l’esecutivo, confronti bilaterali da non confondere con la concertazione. Come può altresì aiutare, come investimento strutturale, lo stesso rinnovo contrattuale dei metalmeccanici che può fare da apripista alla riforma contrattuale ancora da concretizzare nell’alveo confederale. Una recente indagine dell’istituto di ricerca Swg ha dimostrato come il 90% degli intervistati ritenga che far crescere i redditi è prioritario per dare slancio alla ripresa. E i redditi crescono rinnovando i contratti nazionali".

