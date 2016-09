Medicina: monitora e fornisce insulina, come sarà il pancreas artificiale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos Salute) - L'industria medicale è da anni impegnata nello sviluppo di un pancreas artificiale, ovvero un sistema tecnologico che riproduca fedelmente la funzione biologica del vero organo umano. Se ne è parlato oggi a Roma all'incontro 'Meet the Scientist. La rivoluzione tecnologica nel diabete', organizzato da Medtronic Italia che da oltre 30 anni si dedica alla ricerca e sviluppo di questo progetto. L'organo hi-tech regolerà automaticamente i livelli di glucosio nell'organismo, consentendo alle persone con diabete di tipo 1 un miglior controllo glicemico, alleggerendo sensibilmente il peso della gestione del diabete stesso. A differenza di un organo sostitutivo tradizionale, il pancreas artificiale non è posto all'interno del corpo umano, e comprende 3 elementi: 1) Microinfusore di insulina, un dispositivo che somministra in modo continuo piccoli quantitativi di insulina. Si tratta di un device esterno, collegato con l'interno attraverso un piccolissimo tubicino di plastica inserito sottocute, di solito nell'addome; contiene insulina nel serbatoio interno del microinfusore e il paziente cambia il serbatoio e il tubicino ogni 2 o 3 giorni.2) Sistema di monitoraggio continuo della glicemia (Cgm): rileva ogni 5 minuti i valori di glicemia nel liquido sottocute attraverso un piccolissimo sensore. Il paziente ha il sensore dotato di un piccolissimo elettrodo inserito sottocute; il sensore è collegato a un trasmettitore che invia le letture al microinfusore d'insulina; il sensore va sostituito all'incirca ogni 6 giorni e richiede calibrazione periodica con un dispositivo glicemico.3) Algoritmi avanzati: si tratta di complesse formule matematiche all'interno del microinfusore di insulina, che calcolano quanta ne vada somministrata nei vari momenti della giornata, in base alle letture del Cgm. E se gli algoritmi odierni regolano la somministrazione automatica dell'insulina in risposta a letture del Cgm di valori bassi pre-impostati, la tecnologia futura del pancreas artificiale realizzerà una somministrazione dell'insulina completamente automatica.

Adnkronos