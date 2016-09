Mafia: Cantone, dopo commissariamenti si torna a situazione analoga

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Noi non abbiamo una competenza specifica sulla questione del commissariamento dei comuni per infiltrazioni mafiose. Ovviamente si tratta di un momento di fibrillazione delle amministrazioni, che mette le amministrazioni davanti alla grande occasione di potere svoltare anche dal punto di vista della legalità. Purtroppo, l'esperienza dimostra come in tanti casi, dopo il commissariamento dei comuni si torni a una situazione quasi analoga in poco tempo, e questa è una delle patologie di una normativa". E' la denuncia di Raffaele Cantone, Presidente Anac, commentando il commissariamento di diversi comuni in Sicilia per mafia.

Adnkronos