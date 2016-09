Mafia: Addiopizzo, nel Corleonese si sgretola muro omertà

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "La straordinaria azione repressiva delle forze dell’ordine e dei magistrati e il percorso di affrancamento dal fenomeno delle estorsioni di commercianti e imprenditori sostenuto dall’associazione mettono in luce come anche in questa area della provincia così difficile ci siano le condizioni per sgretolare il muro dell’omertà". A dirlo è l'associazione antiracket Addiopizzo a proposito dell'operazione antimafia condotta dai carabinieri nel Corleonese che ha portato all'esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare. Un'indagine che ha visto alcuni artigiani e imprenditori che vivono e lavorano tra i paesi di Chiusa Sclafani, Palazzo Adriano e Corleone, collaborare con gli investigatori e denunciare gli uomini del racket con il supporto di Addiopizzo.Negli ultimi due anni l’associazione è stata impegnata accanto a diverse vittime che proprio in tali aree del Palermitano hanno maturato la forza e il coraggio di liberarsi da soprusi, minacce e richieste estorsive. "L’auspicio è che dopo questa importante operazione - spiegano da Addiopizzo - le persone perbene che vivono nel territorio del Corleonese possano cogliere questa ulteriore opportunità per collaborare e scrollarsi di dosso il fardello mafioso. Come in altri casi, noi cercheremo di non far mancare il nostro aiuto alle vittime, proprio perché vogliamo sostenere il vento di cambiamento che, da qualche tempo, soffia anche nelle periferie della provincia di Palermo, dove la mafia ha storicamente mantenuto forte e saldo il controllo del territorio, forse più di quanto possa riuscire a fare, ormai da tempo, in città".

