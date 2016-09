Lotto Sport Italia: a Taboga direzione nuova divisione 'digital sales'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 27 set. (AdnKronos) - Lotto Sport Italia affida la direzione comunicazione e marketing e la nuova divisione 'Digital Sales' a Stefano Taboga. "La nomina - si legge in una nota - si inserisce nel nuovo percorso dell’azienda orientato a implementare la presenza di Lotto Sport Italia sui canali digitali, sia per quanto riguarda il potenziamento della vendita web attraverso l’e-commerce, che per quanto riguarda il rafforzamento della presenza online e sui social network". Friulano, laureato in relazioni pubbliche presso l’Università Iulm di Milano, Taboga proviene da esperienze nell’ambito web e comunicazione in aziende del settore abbigliamento e accessori moda. Arriva in Lotto da Luxottica Group dove è stato Global Digital & Omnichannel Director del brand Sunglass Hut. Dal 2008 al 2014 è stato a capo del Digital Marketing di Diesel e, in precedenza, ha maturato esperienze in Genertel (Gruppo Generali), Wolters Kluver e Lycos. In Lotto Sport Italia, riporterà direttamente al presidente e direttore generale Andrea Tomat, occupandosi per il gruppo Lotto delle attività di Advertising & Media, Pr ed Eventi, Sponsorizzazioni e Digital.

Adnkronos