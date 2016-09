L.stabilità: Ncd, tre proposte per meno tasse a piccole imprese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma 27 set. (AdnKronos) - Flat tax al 24 per cento sul reddito delle imprese individuali; pagamento delle imposte su quanto incassato effettivamente e non in riferimento alle entrate attese; alzare di diecimila euro la soglia minima sotto la quale si applica il regime forfettario. Sono le tre proposte che il Nuovo centrodestra intende inserire nella prossima legge di bilancio a favore delle piccole e medie imprese. "Una svolta radicale -sottolinea il capogruppo alla Camera, Maurizio Lupi- nel modo di affrontare le imprese: le piccole e le medie imprese sono pilastri fondamentali della crescita, devono avere un aiuto concreto ad essere protagoniste come lo sono state fino ad oggi. Le proposte che faremo riequilibrano anche un rapporto tra grandi imprese, che sono fondamentali nel Paese, versus piccole e medie imprese". "Proposte davvero rivoluzionarie", aggiungono i deputati Paolo Tancredi e Raffaello Vignali, che, come spiega il viceministro all'Economia, Luigi Casero, avranno un costo di circa 600 milioni. "Come al solito -conclude il ministro Angelino Alfano- siamo in campo con proposte concrete, non si risolvono i problemi delle piccole imprese chiudendo Equitalia come vorrebbero i grillini".

Adnkronos