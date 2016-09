Julius Baer: vince causa a Singapore e non dovrà risarcire ex clienti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Zurigo, 27 set. (AdnKronos/Ats) - Julius Baer ha vinto una causa davanti alla Alta Corte di giustizia di Singapore. Il tribunale ha respinto la denuncia di due ex clienti della filiale della banca zurighese a Singapore che chiedevano quasi 90 milioni di franchi svizzeri di risarcimento.La denuncia era stata depositata nel 2013, ha ricordato la banca in un comunicato odierno. Gli ex clienti sostenevano che alcune transazioni su azioni gli avevano fatto perdere dei fondi nel 2007 e nel 2008. Chiedevano 94 milioni di dollari di Singapore (circa 66 milioni di franchi) e 186 milioni di dollari di Hong-Kong (circa 23 milioni di franchi) all'istituto bancario zurighese. Julius Baer aveva contestato tutti i capi d'accusa.

Adnkronos