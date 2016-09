Imballaggi in acciaio, la raccolta differenziata si insegna a tavola

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Crotone, 27 set. - (AdnKronos) - Si può imparare a riconoscere gli imballaggi in acciaio come scatolette, barattoli, bombolette e tappi corona, e scoprire i vantaggi del loro riciclo attraverso la raccolta differenziata, anche quando si è a pranzo o cena fuori. Nei ristoranti e nei pub dei Comuni della Provincia di Crotone saranno distribuite tovagliette di carta riciclata monouso con informazioni e utili consigli sui contenitori in acciaio, che attraverso il riciclo possono rinascere a nuova vita per infinite volte.L’iniziativa, dal titolo “Oggi a tavola siamo in tre” è stata presentata a Crotone, ed è promossa da Ricrea, il consorzio nazionale per il riciclo e recupero degli imballaggi in acciaio, con il Parco Scientifico di Crotone ed il patrocinio del ministero dell’Ambiente. “Nei mesi scorsi la Regione Calabria ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e il lancio di questa iniziativa rappresenta un’altra occasione per ribadire che la raccolta differenziata è la base di tutto il sistema di gestione dei rifiuti urbani, ed è in linea con gli obiettivi dell’unione europea” dichiara Antonella Rizzo, assessore all’Ambiente della Regione Calabria.“Anche attraverso queste campagne il nostro obiettivo è quello di promuovere la raccolta differenziata e di migliorare i risultati nel Sud Italia per colmare il gap con le regioni più virtuose" spiega Valentina Re di Ricrea. Da un lato "è necessario sensibilizzare, informare e formare i cittadini, dall’altro dialogare con i Comuni proponendo la stipula delle convenzioni sulla base dell’accordo quadro Anci-Conai e dell’allegato tecnico imballaggi in acciaio”. Gli ultimi dati relativi alla raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio evidenziano infatti valori molto diversi tra il nord e il sud del Paese. In Calabria la quota pro-capite di imballaggi in acciaio raccolti nel 2015 è stata in media di 1,20 kg per abitante, molto inferiore alla media nazionale di 2,46 kg. E la resa scende ancora nella Provincia di Crotone, dove è di appena 0,33 kg per abitante.Del resto i Comuni del crotonese coperti da convenzione ad oggi sono soltanto 4 su 27 (il 15%), mentre a livello nazionale i comuni coperti da convenzioni Anci-Ricrea sono il 71% del totale con 48,8 milioni di abitanti serviti, l’82% della popolazione. Nel 2015 in Italia è stato riciclato il 73,4% degli imballaggi in acciaio immessi al consumo per un totale di 347.687 tonnellate, sufficienti per realizzare quattro copie del Golden Gate, il celebre ponte in acciaio di San Francisco.

