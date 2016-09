Human Technopole: Sangalli, bene Milano ma guardi anche a Ema e 'free tax'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 27 set. (AdnKronos) - "Milano vive un periodo straordinario e si dimostra ancora capace di grandi traguardi. L'avvio del progetto Human Technopole apre di fatto la strada a un nuovo polo attrattivo che rilancerà l'intera area espositiva". Lo afferma Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano e di Confcommercio Milano. "Molte imprese sono disposte a puntare su questa città della scienza e della ricerca che dovrà essere accogliente, ma è necessario istituire - in accordo con l'Unione europea - una 'Free tax area' in grado di interessare anche gli investitori stranieri", aggiunge. "Bene, dunque, lo Human Technopole ma avanti anche con la candidatura di Milano a ospitare l'Agenzia europea per il farmaco che potrebbe essere un altro punto di forza nel progetto generale di Arexpo e un segnale incoraggiante per il mondo delle imprese", conclude.

Adnkronos