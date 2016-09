Governo: D'Alema, Renzi sta consegnando Italia a Grillo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Chi sta consegnando il Paese a Grillo non è il No, è Renzi. Questi sono i dati elettorali". Lo ha detto Massimo D'Alema a 'Di Martedì'. Renzi "ha rotto con milioni di elettori di sinistra che non si riconoscono più nel Pd perché lo vedono come il partito che toglie le tasse ai ricchi e fa lo Stretto di Messina". Renzi, ha concluso, "non ha raccolto elettorato" nel centrodestra, "ha raccolto ceto politico, e un bel po' potevamo risparmiarcelo".

Adnkronos