Giustizia: Cantone, regolamento Csm va verso giusta direzione

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Non ho ancora letto il provvedimento del Csm, particolarmente complicato. Ma mi sembra che si vada verso la giusta direzione, verso un meccanismo di maggiore trasparenza e di scelte fatte sempre più nella logica individuale e non 'a pacchetto'". Lo ha detto Raffaele Cantone, Presidente dell'Anticorruzione, commentando, a margine di un convegno all'Ircac di Palermo, il nuovo regolamento del Consiglio superiore della magistratura. "Ma mi riservo di leggerlo con attenzione - dice - In questo momento non sono particolarmente interessato visto che sono fuori ruolo".

