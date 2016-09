Fs: trasporto locale, da domani a Roma primo training internazionale

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - Da domani e fino al 30 settembre si terrà a Roma la prima edizione del Training Internazionale 'Commuter and Regional Train Services' organizzato da Trenitalia in collaborazione con l’Uic (Union Internationale des Chemins de fer), con l’obiettivo di approfondire alcune problematiche del trasporto regionale in Europa, dall’organizzazione delle gare per l’affidamento dei servizi ai vari aspetti normativi. Sarà una tre giorni di lavoro e di studio che coinvolgerà non solo i rappresentanti delle imprese ferroviarie internazionali ma anche le autorità locali. Tra i partecipanti , oltre ad esperti del trasporto regionale europeo ed internazionale, rappresentanti delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di settore (Cer, Uic e Cit) e docenti universitari della Luiss e del Politecnico di Milano. L’iniziativa, che è la prima nel suo genere ad essere organizzata ed ospitata da Trenitalia, conferma l’impegno della società di trasporto del gruppo Fs nella cooperazione europea, in linea con il recente accordo per facilitare lo scambio di dati orari e tariffari, sottoscritto a Berlino da Fs, Db e Sncf in occasione di Innotrans.

