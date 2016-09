Ex Irisbus: Ugl, ancora ombre su tempi rientro lavoratorie commesse (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - L’ad, rileva ancora il sindacalista, "ha poi annunciato una nuova linea di produzione delle sottoscocche degli autobus che, dalla Serbia, passerà allo stabilimento di Flumeri e poi, per la rifinitura, al sito di Bologna acquisito da BredaMenarini, ma anche che il revamping non sarà più parte del progetto industriale e che quindi i lavoratori destinati all’attività di manutenzione dovranno essere riassorbiti nella nuova linea di produzione. Tuttavia, mancano ancora tempi certi sul rientro di tutte le maestranze, previsto entro fine 2017, e sulla reindustrializzazione".L’unica certezza, aggiunge Spera, "è la cigs che tuttavia non può compensare il disagio causato dalla chiusura dell’azienda e dalla mancata riapertura della fabbrica, per la quale siamo in forte ritardo".

Adnkronos