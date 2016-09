Ex Irisbus: Ugl, ancora ombre su tempi rientro lavoratorie commesse

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Incontro deludente per l’ex-Irisbus, oggi Industria Italiana Autobus (Iia): la firma del contratto di sviluppo annunciata da Invitalia è un atto dovuto considerando le tante promesse fatte e non mantenute, ma dopo ben cinque anni i lavoratori di Valle Ufita hanno diritto a garanzie più concrete degli ammortizzatori sociali". Ad affermarlo in una nota è il segretario generale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, al termine del vertice di oggi al ministero dello Sviluppo economico sul futuro del sito irpino della ex-Irisbus. Presente per l’Ugl anche Antonio Oliviero, segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Avellino, e le rsu di stabilimento. "Stefano Del Rosso, ad di Iia, ha illustrato i dettagli del piano industriale - spiega Spera - incentrando l’attenzione sui lavori di ristrutturazione del sito di produzione di Flumeri e sui corsi di formazione per i dipendenti, che partiranno il prossimo anno e che coinvolgeranno però solo quaranta lavoratori".

Adnkronos