Ex Irisbus: Fim, Iia assicura rientro lavoratori ex Flumeri, verificheremo (2)

(AdnKronos) - L'azienda, rileva ancora Uliano, "ha anche ribadito che in questa fase, come da accordi sottoscritti, procederà a temporanee esternalizzazioni delle lavorazioni solo per rispettare i tempi di consegna dando rassicurazioni, in sede ministeriale, che gli autobus temporaneamente esternalizzati in questo periodo sono un fatto eccezionale e che comunque verranno completati nel sito bolognese".Per la Fim è fondamentale "il rispetto dell’impegno che superata la fase contingente di ristrutturazione, già definita le esternalizzazioni produttive, non ne potranno avvenire altre se gli stabilimenti di Bologna e di Flumeri non saranno completamente e saturati a livello lavorativo e occupazionale. Riteniamo altresì indispensabile procedere già nelle prossime settimane a ridefinire alcuni aspetti del piano industriale, alla luce dei fatti illustrati nell'odierna riunione, da concretizzare già nelle prossime settimane nei confronti territoriali ed entro il mese di novembre presentare l'aggiornamento del piano industriale in sede ministeriale".Altrettanto importante, aggiunge Uliano, "che da parte del governo italiano arrivi un'azione concreta, già nei prossimi giorni, di rilancio nella domanda di nuovi autobus per un mercato interno ormai fermo da anni per l'assenza di una politica adeguata di trasporto pubblico".

Adnkronos