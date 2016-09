Ex Irisbus: Fim, Iia assicura rientro lavoratori ex Flumeri, verificheremo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Cogliamo favorevolmente questa comunicazione da parte della Iaa, sarà nostro compito verificare passo-passo il completamento della ristrutturazione e la fase di crescita occupazionale fino all'ultimo lavoratore". Così il segretario nazionale della Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, dopo che oggi al ministero dello Sviluppo Economico, l'Industria Italiana Autobus ha reso pubblico l'accordo di sviluppo che consentirà di completare la ristrutturazione dell'ex stabilimento Irisbus di Flumeri e renderlo operativo per la produzione di autobus già dal mese di settembre 2017 con la conseguente piena attività dei 297 lavoratori. "Riteniamo importante che si sviluppino gli annunciati aspetti collegati alla formazione dei primi 40 lavoratori già nei prossimi mesi che inizieranno dopo arrivo delle prime scocche dalla Bosnia. Il percorso -sottolinea in una nota il sindacalista- dovrà poi coinvolgere a rotazione tutti i 297 lavoratori per essere pronti per la prospettata ripresa produttiva. Durante l’incontro abbiamo ribadito la necessità nei prossimi mesi di attivare iter con Ministero del lavoro per rendere certa l'effettiva copertura della Cassa integrazione per tutto il 2017, come già prevista negli accordi sindacali". Per lo stabilimento di Bologna, sottolinea, "l’azienda ha comunicato di aver acquisito la proprietà del sito indicando i tempi della ristrutturazione degli uffici entro dicembre 2016 e dell'area produttiva bolognese entro maggio 2017. Da quella data tutta l'occupazione bolognese sarà in piena attività".

