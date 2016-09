Eni: sigla accordo ripristino e potenziamento Porto Rifugio Gela

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 27 set. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi tra la Regione Sicilia, il Comune di Gela, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ed Eni l’Accordo Attuativo per il 'Ripristino funzionale e Potenziamento del Porto Rifugio, con il quale si individuano gli interventi strutturali e definitivi di riqualifica del Porto Rifugio, che saranno realizzati dalla Protezione Civile, indicata dalla Regione quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. E' quanto si legge in una nota.Il progetto esecutivo, predisposto dal dipartimento regionale della Protezione Civile, prevede come principali attività: il dragaggio dei fondali, ad una profondità minima di 4 metri sotto il livello del mare e con la movimentazione di circa 205.000 metri cubi di sedimenti; un intervento di regolarizzazione della spiaggia adiacente al Porto Rifugio, con piantumazione di essenze arboree; e un intervento di protezione dell’area, attraverso l’ampliamento e il rafforzamento del Pontile di Ponente per una lunghezza di circa 120 metri. Prima di procedere con le attività di dragaggio sarà effettuata una caratterizzazione del sito. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 5.880.000 euro.Oltre al potenziamento del Porto Rifugio, l’Accordo prevede anche la realizzazione di uno 'Studio sul sistema Portuale Gelese'. L’analisi ha come obiettivo di mettere in evidenza l’attuale stato delle infrastrutture e i possibili interventi di riqualificazione e potenziamento, volti a garantire il ruolo strategico del Porto Industriale di Gela all’interno del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. L’ intesa siglata oggi si inserisce nell’ambito del contributo economico di 32 milioni di euro, previsto dal Protocollo del 2014, per la realizzazione di interventi per lo sviluppo sostenibile e di riqualificazione urbana e culturale della città di Gela.

Adnkronos