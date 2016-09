Energia: in 2015 produzione petrolio e gas Regno Unito +10%

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - La produzione di petrolio e di gas nel Regno Unito, nel Mare del Nord, ha registrato una crescita di oltre il 10% nel 2015 rispetto al 2014. Lo rende noto Oil & Gas Uk, la federazione che rappresenta il settore nel Regno Unito, sottolineando che sono pochi i settori "che hanno saputo migliorare le loro performance quanto il nostro settore negli ultimi 18 mesi".Nonostante questi buoni risultati, rileva Oil & Gas Uk, la filiera deve far fronte a numerose sfide: i ricavi mediamente dal 2014 sono scesi del 30% e da due anni si è registrato un taglio di circa 120 mila posti di lavoro.Il settore, commenta il direttore generale di Oil & Gas Uk, Deirdre Michie, "ha un bisogno urgente di nuovi investimenti per aumentare l'esplorazione e l'attività. L'esplorazione è scesa a dei livelli record e sono pochi i nuovi investimenti decisi nel 2016. Il 2017 non si annuncia migliore". Proprio per questo Michie chiede alle autorità "di fornire maggiori sostegni fiscali e ad incoraggiare nuovi investimenti".

Adnkronos