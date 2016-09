Enel: avvia costruzione nuovo complesso parchi eolici in Brasile

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set, (AdnKronos) - Enel, attraverso la controllata Enel Green Power Brasil Participaçoes (Egpb), attiva nel settore delle energie rinnovabili in Brasile, ha avviato la realizzazione del complesso di parchi eolici Morro do Chapéu Sul, che si trova nei comuni di Morro do Chapéu e Cafarnaum nello Stato di Bahia, nel nord-est del Brasile a 400 km dalla capitale Salvador. Lo rende noto il gruppo energetico italiano."Siamo lieti di annunciare l’inizio dei lavori per la costruzione di Morro do Chapéu Sul", commenta Carlo Zorzoli, Country Manager di Enel in Brasile Con l’avvio di questo importante gruppo di progetti in un’area ricca di risorse eoliche, aggiunge, "ci confermiamo ancora una volta come un player strategico e affidabile che contribuisce allo sviluppo sostenibile dell’intero settore elettrico brasiliano".Il nuovo impianto avrà una capacità installata totale di 172 MW ed è composto da sei parchi eolici: Ventos de Santa Esperança (28 MW), Ventos de Santa Dulce (28 MW), Ventos de São Mário (30 MW), Ventos de São Paulo (28 MW), Ventos de São Abraão (28 MW) e Boa Vista (30 MW).

