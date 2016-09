Edison: firma con consumatori protocollo su negoziazione paritetica (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Edison, rileva ancora Zunino, "ritiene che il completamento della liberalizzazione del mercato dell’energia nel 2018 rappresenti un’opportunità unica e irrinunciabile per disegnare insieme un mercato innovativo, fatto di regole semplici ed efficaci, che consenta ai consumatori di risparmiare e rendersi protagonisti consapevoli delle proprie scelte e agli operatori di assicurare un servizio sempre più efficiente, di qualità e innovativo in un mercato totalmente libero".Il protocollo siglato accoglie le prescrizioni del Decreto Legislativo 130/2015 di recepimento della Direttiva europea in materia di Adr e segue, a sette anni di distanza, la firma dell’accordo con cui Edison e le Associazione dei Consumatori istituirono la conciliazione paritetica per i clienti.Oltre al Protocollo, che racchiude i principi ispiratori dell’accordo, le parti approvano congiuntamente anche lo Statuto e il Regolamento dell’Organismo Adr. L’Organismo è composto da tre organi: la segreteria di conciliazione, la Commissione di Conciliazione e l’Organo paritetico di garanzia che avrà il compito di garantire il buon funzionamento della procedura.

