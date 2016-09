Deloitte Digital: acquisisce Telnext e consolida leadership mercato (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Telnext rappresenta per Deloitte Digital una risorsa in termini di eccellenza e talento”,afferma Andrea Laurenza, Deloitte Digital Leader. “Questa operazione, che segue quella di Qualitekna nel 2015, si configura nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso e che vedrà in futuro altre operazioni volte a rafforzare sempre più l’offerta. Il nostro approccio unisce strategia, design e tecnologia per realizzare le migliori esperienze possibili per competere nel mondo digitale. Il nostro modello è quello della Digital Creative Consultancy, nel quale Telnext rappresenta un ulteriore tassello”. “In Deloitte Digital ho trovato una realtà composta da professionisti con una chiara visione dell'approccio al digitale che, pur essendo molto strutturata, si distingue per un’apertura e un’accoglienza delle diversità non comune”, aggiunge Davide Turchetti, co-fondatore di Telnext. “La valorizzazione delle rispettive identità è l'elemento base di questo accordo e sarà l’aspetto che ci differenzierà sul mercato e ci permetterà di crescere insieme come punto di riferimento per i nostri clienti e per il nostro partner Salesforce”.

