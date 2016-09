Deloitte Digital: acquisisce Telnext e consolida leadership mercato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - Deloitte Digital ha concluso l’acquisizione di Telnext, società italiana specializzata in progetti di digital transformation su piattaforma Salesforce, analisi di processi in ambito CRM e soluzioni a supporto del Digital Marketing. Ad annunciarlo è la società in una nota. Telnext è una realtà giovane e dinamica che nasce con una forte competenza tecnologica in ambito cloud, settore che l’ha vista protagonista fin dalla sua nascita, per poi maturare negli anni verso un approccio consulenziale che oggi la rende protagonista di progetti di trasformazione di importanti aziende italiane quali Tecnocasa, CheBanca, RaiPubblicità. L’operazione si inserisce nel processo di consolidamento e rafforzamento di leadership che Deloitte Digital sta sviluppando sul mercato digitale italiano in ambito di soluzioni Salesforce e cloud. “L’evoluzione di Deloitte Digital è di importanza strategica per il nostro network”, commenta Pierluigi Brienza, amministratore delegato del Consulting di Deloitte. “Con il supporto di Telnext siamo in grado di rafforzare il nostro posizionamento sul mercato e garantire servizi ancora migliori al cliente, che rimane al centro della nostra cultura aziendale”.“Deloitte Digital e Telnext sono due realtà molto vicine per valori e cultura”, prosegue Brienza. “Attenzione al cliente, qualità dei servizi offerti e differenziazione sono infatti capacità confermate sia dai principali analisti del settore, sia dai clienti stessi come dimostrato dal Customer Satisfaction Score di Salesforce che le vede al primo posto nei rispettivi ambiti dimensionali”.

Adnkronos