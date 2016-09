Crisi: Wef, è la Svizzera la più competitiva, Italia al 44esimo posto (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos/Ats) - Per quanto riguarda il Vecchio Continente, persiste la divisione Nord-Sud. Se la Germania si piazza al quinto posto, la Spagna è al 32mo e l'Italia, in discesa di un gradino, al 44mo, mentre la Grecia perde cinque posizioni ed è soltanto 86ma. Fa meglio la Francia che sale al 21mo posto. La Cina, in 28ma posizione guida la classifica delle economie emergenti dei Paesi Bric (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Ma l'India riduce lo scarto e si piazza 39ma, con un guadagno di ben 16 posizioni."Nei Paesi emergenti l'accesso alla tecnologia e all'innovazione diventano fattori importanti per lo sviluppo dell'infrastruttura, dell'educazione e della salute", sottolinea il Wef. Russia e Sudafrica salgono entrambi di due posizioni, passando rispettivamente al 43mo e al 47mo gradino, mentre il Brasile scende di sei, in 81ma posizione. Nel mondo arabo gli Emirati Arabi Uniti si classificano al 16mo rango, il Qatar al 18mo e l'Arabia Saudita al 29mo. In America Latina il Cile occupa la 33ma posizione, Panama la 42ma.Per redigere questa classifica il Wef ha tenuto conto della produttività di 138 nazioni, considerando vari fattori tra cui le infrastrutture, la sanità, l'educazione e l'efficacia dei mercati.

Adnkronos