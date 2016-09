Crisi: Wef, è la Svizzera la più competitiva, Italia al 44esimo posto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Zurigo, 27 set. (AdnKronos/Ats) - Per l'ottavo anno consecutivo la Svizzera occupa il primo posto nella classifica delle competitività economica del Wef, seguita da Singapore e Stati Uniti. Paesi Bassi e Germania si piazzano in quarta e quinta posizione, dietro Singapore e Usa. La Germania ha guadagnato quattro gradini in due anni. L'Italia, che perde un posto in classifica, si colloca solo al 44esimo posto."La Svizzera presenta il punteggio più alto dal 2007", indica il Wef in un comunicato. La sua economia trae profitto dalla trasparenza delle proprie istituzioni, dall'efficacia del suo mercato del lavoro e dalle buone infrastrutture, senza dimenticare il sistema formativo e la capacità di innovazione. Ci sono anche debolezze, quali la persistente deflazione, una mancata concorrenza su certi mercati, difficoltà nella creazione di aziende e la poca partecipazione delle donne sul mercato del lavoro, nel confronto internazionale.Al sesto e settimo posto della classifica stillata dal Wef, si collocano Svezia e Regno Unito, che compiono un balzo in avanti di tre posizioni. "Ma i dati presi in considerazione per Londra sono precedenti alla votazione sulla Brexit", sottolinea il Forum economico mondiale. Completano la 'top ten' Giappone, Hong Kong e Finlandia.

