Crisi: Ubs, aumenta rischio bolla immobiliare nel mondo

Roma, 27 set. (AdnKronos/Ats) - I mercati immobiliari nel mondo si stanno nuovamente surriscaldando: in alcuni centri urbani i prezzi sono sopravvalutati. Appena qualche anno dopo la grande ondata di correzioni nel settore mondiale dell'immobiliare, le sopravvalutazioni si sono accentuate nella maggior parte delle città, rivela il "Global Real Estate Bubble Index" pubblicato oggi da Ubs. Sulle 18 città esaminate dagli esperti del colosso bancario elvetico, infatti, Vancouver è quella con il maggior rischio di bolla immobiliare, seguita da Londra, Stoccolma, Sydney, Monaco e Hong Kong.Dal 2011, i prezzi degli immobili nelle città a rischio bolla sono aumentati in media di circa il 50%, indica Claudio Saputelli, responsabile dell'immobiliare mondiale presso Ubs. Negli altri centri finanziari, il rincaro non ha superato il 15%.In Svizzera Zurigo supera Ginevra. Dopo una battuta d'arresto, negli ultimi dodici mesi a Zurigo le valutazioni immobiliari hanno ripreso a crescere in seguito al rimbalzo dei prezzi e alla debole crescita economica. Tuttavia, secondo gli economisti di Ubs, entrambe le città sono al momento lontane dal rischio di bolla. Questa evoluzione evidenzia una riduzione della domanda speculativa. Tuttavia, secondo gli esperti di Ubs, i tassi d'interesse più bassi del mondo e l'esigua attività edilizia hanno impedito una correzione maggiore.

