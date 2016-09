Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "L'80 per cento dei cittadini non avrà mai nessun contatto con la corruzione, ma gli effetti indiretti gravano su tutti i cittadini. Come l'abbiamo capito per la mafia, lo dobbiamo capre per la corruzione. Ci sono effetti indiretti che fanno male a tutti". Lo ha detto Raffaele Cantone, a Palermo per un convegno all'Ircac. "La corruzione fa male a tutti", ha concluso.

