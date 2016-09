Corruzione: Cantone, diffusa e tollerata, frena crescita Paese (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "E’ inaccettabile - ha detto - che si possa ancora oggi pensare che combattere la corruzione limiti lo sviluppo del Paese. E' vero esattamente il contrario perché la corruzione crea una concorrenza sleale e frena la crescita delle imprese sane ed oneste". Ai lavori, aperti dal commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo e dalla presidente del Centro Terranova Anna Maria Palma Guarnier, ha portato il saluto del governo regionale il vicepresidente della Regione, Mariella Lo Bello, che ha sottolineato l’importanza di favorire soprattutto nella amministrazione pubblica un percorso che valorizzi non solo la mera esecuzione degli atti amministrativi ma una loro effettiva efficacia."Occorre favorire la percezione del reato di corruzione - ha spiegato Lo Bello - in modo da favorirne non solo la repressione ma innanzitutto la prevenzione". Aprendo i lavori Carullo ha ricordato l’impegno sul fronte della legalità dell’Ircac, che da tempo ha sottoscritto un codice etico che impegna l’Istituto all’interno e all’esterno e ha ricordato come il mondo della cooperazione abbia sottoscritto un Protocollo di legalità con il ministero dell'Interno.

