Corruzione: Cantone, diffusa e tollerata, frena crescita Paese

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "La corruzione è tanto più grave e costituisce ostacolo allo sviluppo quanto più è diffusa e tollerata e attraversa orizzontalmente le nostre attività economiche e l’amministrazione pubblica". A dirlo stamani, durante il suo intervento al convegno organizzato a Palermo dall’Ircac e dal Centro studi Cesare Terranova sul tema 'Corruzione e sviluppo', è stato il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, che si è appellato anche alla necessità di acquisire una consapevolezza collettiva e una cultura diffusa che condanni, non solo a parole, la corruzione. E’ stato ancora Cantone, nel suo intervento, a rilevare come in Italia sia diffusa l’idea che aggirare le regole non costituisca un reato, ma sia, invece, una scelta da tollerare e che la corruzione attenga soltanto al livello della politica dimenticando che deve essere la società tutta, ad ogni livello di responsabilità e ruolo, a non dovere tollerare comportamenti illeciti.

