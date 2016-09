Corruzione: Cantone (Anac), non mi sento il salvatore della patria

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Nessuno deve pensare che l'Anticorruzione abbia capacità salvifiche. Io non mi sento il 'salvatore della patria' né ho le capacità o la struttura per farlo. Se ci viene chiesto nelle materie di competenza di svolgere un ruolo, noi lo facciamo". Lo ha detto il Presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone, a Palermo per un convegno all'Ircac.Alla domanda se in Italia ci sia il rischio che l'Anac sia al centro di ogni questione, Cantone risponde di sì. "Il tema vero è che la corruzione è al centro di molte questioni - spiega Cantone - In questi giorni si è parlato delle università. Non ho mai affermato che la causa della 'fuga dei cervelli' sia solo la corruzione, ma sono convinto che sia certamente fra le cause. Più che la corruzione in senso stretto, parlo di fenomeni di nepotismo".

Adnkronos