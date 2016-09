Coop: Legacoop, sono in ripresa, in 2015 fatturato +4% (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Bene l’andamento delle cooperative di servizi che presenta, al contrario, fatturati in aumento di circa il 5%, e andamenti generali dei risultati di esercizio positivi, per quanto fortemente influenzati dai casi specifici di due importanti realtà del settore; gli occupati del settore sono in aumento di oltre il 6%. Il comparto della produzione e lavoro presenta una flessione complessiva dei fatturati di oltre il 5% e una redditività caratteristica in calo come anche i risultati di esercizio. Le crisi aziendali intervenute nel corso dell’anno precedente hanno prodotto una flessione delle basi sociali di oltre il 4% sia quanto ai soci che agli occupati.Inversione di tendenza, in positivo, nel comparto dell’abitazione che dopo diversi anni di diminuzione, si verifica per la prima volta una controtendenza significativa che registra un aumento dell’8% sul 2014. Ciò nonostante persista un risultato complessivo negativo, coda delle crisi precedenti e della persistente debolezza del settore.Il settore agroalimentare, in continuità con il trend degli anni passati prosegue in una flessione relativa al fatturato del 1,7%, evidenziando una riduzione del margine sull’attività caratteristica. Il settore del consumo conferma un fatturato in linea con il trend generale del triennio passato, un margine caratteristico in calo, e un risultato di esercizio in deciso aumento. In questo settore mostra una leggera flessione (-3%) il dato relativo alla raccolta del prestito da soci a cui peraltro non corrisponde una diminuzione degli associati.

