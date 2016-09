Coop: Legacoop, sono in ripresa, in 2015 fatturato +4%

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - Le cooperative italiane in ripresa. Oltre due terzi dei bilanci delle cooperative associate alla Legacoop, infatti, hanno registrato un utile di esercizio, segnando i primi segnali di una progressiva uscita dalla lunga situazione di crisi. Nell’universo delle cooperative associate (circa 300) il fatturato segna un aumento del 4% rispetto al 2014. E in un panorama generalmente positivo, la sola eccezione l’hanno registrata i settori del consumo e dell’agroalimentare che hanno registrato una lieve flessione. A fornire un quadro complessivo dell’andamento degli ultimi anni di un campione rappresentativo delle cooperative è il Crm (Centro Studi Legacoop) che insieme all’istituto di ricerca Euricse ha scattato la fotografia del 2015.La cooperazione si conferma un efficiente ammortizzatore nel settore occupazionale. Il risultato di esercizio in forma aggregata denota un sensibile aumento del 75%, e continua il trend di aumento di soci e occupati in linea con le tendenze degli ultimi tre anni che hanno registrato una crescita del 2,5% annuo."Il 2015 è stato faticoso per la cooperazione- sottolinea Mauro Lusetti presidente di Legacoop- che ha visto settori in lenta ripresa e altri invece che ancora presentano difficoltà. Il 2015 ha anche messo in luce i molteplici esempi virtuosi di cooperative che proseguono la loro esistenza grazie al ricambio generazionale, all’aderenza ai valori, alla volontà di costruire patrimoni lasciandoli 'in dote' alle generazioni future".

