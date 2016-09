Commercio: Anva Confesercenti, domani non saremo in piazza a protestare (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Non è vero, aggiunge il presidente di Anva Confesercenti, "che le concessioni saranno messe all’asta, così come è assolutamente falso che le società di capitali ne potranno fare man bassa. Il nostro è un settore che a causa della incertezza normativa è ingessato da anni, non si fanno investimenti, i mercati si sono dequalificati, le imprese hanno perduto valore. Nel comparto, insieme a 100.000 imprese regolari, ne operano altrettante abusive. Questi sono i veri problemi".L’attuazione, in Italia, della direttiva, aggiunge Innocenti, "porterà ad un gravoso impegno burocratico per Comuni e imprese ma tutelerà tutte le imprese ‘regolari’ e, probabilmente, rivitalizzerà gli investimenti. Noi rispettiamo chi manifesta e cerchiamo di comprenderne le ragioni, ma non possiamo accettare che si dicano cose non vere e ci si lasci strumentalizzare da alcuni partiti che fanno della lotta contro la Bolkestein una speculazione politica".Se la Bolkestein potesse essere cancellata, rileva, "saremmo i primi a felicitarcene, ma non possiamo accettare che si mistifichi la realtà tentando di lasciare il tutto costantemente ‘indefinito’ tutelando di fatto solo gli abusivi".

