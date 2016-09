Commercio: Anva Confesercenti, domani non saremo in piazza a protestare

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "La Direttiva Bolkestein non è una manna calata dal cielo che allieta noi imprenditori del commercio su aree pubbliche ma non è neanche quella mannaia, come qualcuno vuol fare credere, pronta a decapitare le nostre teste e creare cataclismi all’intero comparto. Noi, come associazione, abbiamo fatto di tutto affinché la direttiva non fosse applicata al commercio su aree pubbliche". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Anva Confesercenti, Maurizio Innocenti in riferimento alla manifestazione annunciata per domani, a Roma, in piazza della Repubblica ed alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici.I Governi Italiani, rileva Innocenti, "la hanno ‘dovuta recepire’ e noi abbiamo lavorato, obtorto collo, affinché nessuna delle oltre 100.000 imprese del settore ne potesse subire un danno. L’Intesa Stato, Regioni, Comuni, siglata nel 2012, va esattamente in questa direzione. Quasi tutti i comuni, compresi quelli amministrati dal Movimento 5 Stelle, predisporranno bandi per l’assegnazione delle concessioni in scadenza, nel rispetto dell’Intesa stessa. Intesa, che non è un Ufo, basta leggerla, e che tutelerà i diritti acquisiti dagli imprenditori attualmente in attività".

Adnkronos