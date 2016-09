Brexit: Bernardo, comitato per Ema o Eba a Milano

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 27 set. (AdnKronos) - “Costituire un comitato ad hoc di professionisti che lavorino per portare a Milano una tra le principali agenzie europee, come Ema o Eba. Le enormi potenzialita’, non solo infrastrutturali, e la rete imprese-universita’-istituzioni possono risultare davvero decisive per raggiungere l’obiettivo puntando su una Zona Economica Speciale”. E’ la proposta di Maurizio Bernardo, presidente della Commissione Finanze della Camera.“Nei prossimi giorni, riunirò - fa sapere - un team di 100 esperti tra cui spiccano Raffaele Besso, presidente Comunita’ Ebraica di Milano e consigliere Ucei; Giuseppe Calafiori, notaio e presidente Confprofessioni Lombardia; Maurizio Del Conte, docente Bocconi; Enrico Falck, presidente omonimo gruppo industriale; Gabriele Fava, giuslavorista; Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato Fondazione Vodafone Italia; Eugenio Gatti, dg Fondazione Politecnico Milano; Giuseppe Melis, docente Luiss; Melissa Peretti, country manager American Express; Claudia Segre, presidente Global Thinking Foundation; Domenico Siclari, docente La Sapienza; Valerio Vallefuoco, docente Lum Bari"."La terza visita a Milano nel giro di poche settimane da parte del premier Renzi è il segno della grande attenzione del Governo nei confronti della capitale economica del Paese, che ha dimostrato piu’ volte di sapersi mettersi in discussione, raccogliere e vincere sfide importanti e trasformare in si’ i no, talvolta ideologici, di altri territori. Parallelamente, intendo coinvolgere anche i parlamentari della Lombardia, di tutti gli schieramenti, per fare fronte comune su tutti i tavoli istituzionali, nell’interesse del Paese", conclude.

Adnkronos