Berlusconi: peccato non aver potuto dedicarmi al Milan negli ultimi anni

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Ho un rimpianto, quello di non aver potuto lavorare sul Milan come avrei voluto. Se negli ultimi anni il Milan non è stato come prima è solo perché non ho avuto più tempo per occuparmene personalmente". Lo dice Silvio Berlusconi, nell'intervista rilasciata ad Alfonso Signorini in occasione dei suoi ottant'anni e che verrà pubblicata su 'Chi' in edicola domani. "Per anni -lamenta l'ex premier- ho lavorato almeno tre pomeriggi alla settimana con i miei avvocati per preparare le 3.600 udienze dei 73 processi politici che ho dovuto subire. Sono comunque il presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio".

Adnkronos