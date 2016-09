Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - Con Francesca Pascale "non c'è alcuna crisi, come invece si ostinano a scrivere i giornali". Lo assicura Silvio Berlusconi, nell'unica intervista rilasciata per i suoi ottant'anni ad Alfonso Signorini e pubblicata sul numero di 'Chi' in edicola domani. "L'amore -afferma l'ex premier- è stato importante nella mia vita, ma, confesso, la passione e l’impegno per il mio lavoro hanno spesso preso il sopravvento".

Adnkronos