Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - - "Quando mia madre è morta, l'ho sostituita con Marina: Marina oggi per me è madre, sorella e figlia". Lo dice Silvio Berlusconi, nell'intervista rilasciata in occasione dei suoi ottanta anni ad Alfonso Signorini e pubblicata sul numero di 'Chi' in edicola domani.

Adnkronos