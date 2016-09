Berlusconi: giorno più bello ritorno di papà Luigi, più brutto morte mamma Rosa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Ho avuto una famiglia eccezionale: mamma e papà mi sono sempre stati vicino e mi hanno sempre sostenuto, anche quando non erano d'accordo su certe mie scelte che giudicavano troppo ardite. Il giorno più felice e quello più triste della mia vita sono legati in modo forte e indissolubile a loro". Lo confessa Silvio Berlusconi, nell'intervista rilasciata ad Alfonso Signorini, l'unica che l'ex premier ha concesso in occasione dei suoi 80 anni, pubblicata sul numero di 'Chi' in edicola da domani. L'ex premier ricorda quando il padre Luigi, antifascista rifugiato in Svizzera dopo l'8 settembre, rientrò in Italia raggiungendo la famiglia a Oltrona di San Mamette, il comune in provincia di Como dove erano sfollati per sfuggire ai bombardamenti. "Avevo solo nove anni ma quel giorno lontano lo ricordo come se fosse ieri. Quando scese dal treno che arrivava da Como mi prese in braccio e mi portò tra le braccia fino a casa, mentre io lo riempivo di baci. Ecco, quello è stato il giorno più bello della mia vita". Viceversa i giorni più più tristi sono stati quelli della scomparsa dei genitori, in particolare della mamma Rosa. "Perderla è stata una sofferenza forte, profonda. Il nostro rapporto era speciale: ci sentivamo al telefono almeno due volte al giorno e ogni volta lei mi diceva quanti rosari aveva sgranato per me".

