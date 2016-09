Atac: Filt, servono decisioni rapide e in direzione giusta (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - L''impalpabile insipienza' dell’approccio del nuovo vertice alla gestione di Atac, spiegano Rocchi e Stanziale, "è plasticamente testimoniata dalla disposizione organizzativa aziendale, con la quale il nuovo amministratore unico ha varato un primo intervento di riassetto della struttura di vertice particolarmente 'originale' e che non può funzionare, in quanto evidentemente lacunosa nella descrizione di attività e responsabilità in posizioni gestionali fondamentali per qualsiasi azienda".Inquietanti inoltre, sostengono i due sindacalisti, "ipotesi che iniziano a circolare nella ricostruzione dell’incidente mortale sul lavoro dello scorso 17 settembre, sul quale gli organi inquirenti devono fare presto luce circa dinamica, rispetto delle procedure operative di esercizio e, quindi, delle relative responsabilità".Secondo Rocchi e Stanziale infine "l’impressione è che in Atac si tenta di 'nascondere la polvere sotto il tappeto' e che quel poco che si decide vada nella direzione sbagliata, perché mira a restaurare quel sistema di potere interno e di rapporto con la politica che nel corso degli anni ha prodotto la situazione che oggi vivono quotidianamente con crescente difficoltà la città, i cittadini e i lavoratori".

